Стаховский потерпел поражение на турнире во Франции
Украинец проиграл представителю России.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог пробиться в следующий круг турнира серии Challenger в По (Франция). Наш спортсмен в двух сетах уступил представителю России Теймуразу Габашвили.
По. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина, 6) - Теймураз Габашвили (Россия) - 6:7 (1), 2:6
Матч продолжался почти полтора часа. По ходу встречи украинец обращался за помощью к физиотерапевту из-за проблем с ногой.
Сергей Стаховский также выступит на турнире в парном разряде, где сыграет с французом Эллиотом Беншери.
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