Стаховский потерпел поражение на турнире во Франции

Украинец проиграл представителю России.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог пробиться в следующий круг турнира серии Challenger в По (Франция). Наш спортсмен в двух сетах уступил представителю России Теймуразу Габашвили.

По. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина, 6) - Теймураз Габашвили (Россия) - 6:7 (1), 2:6



Матч продолжался почти полтора часа. По ходу встречи украинец обращался за помощью к физиотерапевту из-за проблем с ногой.



Сергей Стаховский также выступит на турнире в парном разряде, где сыграет с французом Эллиотом Беншери.