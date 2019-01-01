Ястремская - Кенин: прогноз и ставки букмекеров на матч в Дохе

Вторая ракетка Украины сыграет с чемпионкой Australian Open. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет во втором круге турнира серии WTA Premier 5 в Дохе (Катар). Соперницей нашей спортсменки будет София Кенин из США.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является американка.

Так, в компании Parimatch ставки на победу Кенин принимаются с коэффициентом 1.61, в то время как успех нашей теннисистки оценили в 2.31.

Эксперты из William Hill установили следующие коэффициенты: победа Даяны - 2.30, победа представительницы США - 1.61.

Букмекерская контора bet365 также дает предпочтение американке, установив следующие коэффициенты: победа Ястремской - 2.10, победа Кенин - 1.66.

Ранее теннисистки встречались между собой дважды. На счету каждой из девушек по одной победе.

Матч Ястремская - Кенин состоится сегодня, 25 февраля, не ранее 16:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция встречи.