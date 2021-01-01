Определился состав сборной Украины на матч против Тайваня в Кубке Дэвиса

Наша команда поборется за выход в квалификацию финального турнира.

Стал известен состав сборной Украины на матч с командой Тайваня в рамках Кубка Дэвиса.

Нашу страну представят Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов, и Виталий Сачко.



Матчевая встреча состоится 6-7 марта в Запорожье.



Напомним, после поражения от Венгрии в прошлом сезоне сборная Украины попала в плей-офф Первой Мировой группы.

Отметим, что победители этого этапа поборются за выход в квалификацию Davis Cup Finals-2021.