Марченко: Мы всю неделю боролись за очки в Бергамо, правила нужно менять

Украинец остался недоволен решением ATP.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко прокомментировал отмену финала на турнире серии Challenger в Бергамо (Италия) из-за коронавируса.

“Правила написаны и в этой ситуации уже ничего не изменится. Но ATP отвечает за свои правила, так что они могут измениться в будущем. Вот почему я спрашиваю, справедливо ли это.

Разница в очках огромная - 48 против 80, и мы всю неделю боролись, чтобы иметь возможность играть за них“, - отметил украинец на своей странице в Twitter.

Напомним, в итоге оба теннисиста получили очки и призовые только за выход в финал соревнований.