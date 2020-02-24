Ястремская успешно стартовала на турнире в Дохе
Украинка уверенно вышла во второй круг соревнований.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в двух сетах обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс в рамках первого круга турнира серии WTA в Дохе (Катар).
Доха. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:2, 6:4
В следующем круге Ястремская сыграет с чемпионкой Australian Open Софией Кенин.
Отметим, что Элина Свитолина покинула турнир, уступив американке Аманде Анисимовой.
Полная версия правил