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Ястремская успешно стартовала на турнире в Дохе

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Украинка уверенно вышла во второй круг соревнований.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в двух сетах обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс в рамках первого круга турнира серии WTA в Дохе (Катар).

Доха. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Кирстен Флипкенс (Бельгия) - 6:2, 6:4

В следующем круге Ястремская сыграет с чемпионкой Australian Open Софией Кенин.

Отметим, что Элина Свитолина покинула турнир, уступив американке Аманде Анисимовой.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Доха
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гость  (аноним)  24.02.2020, 19:53
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гость
Молодец. Класно отыграла.
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