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Джокович - о травме Федерера: Роджер нужен спорту

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Сербский теннисист поддержал своего коллегу.
Новак Джокович и Роджер Федерер
Новак Джокович и Роджер Федерер
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал новость о том, что швейцарец Роджер Федерер в ближайшее время не сможет выйти на корт из-за травмы.

“Это неожиданность для меня. Я был в курсе, что он играл с травмой на Australian Open, но никто не знал, что это за повреждение. Я не люблю, когда кто-то проходит через травмы.

Это один раз случалось и в моей карьере, и, надеюсь, это был в последний раз. Это влияет психологически, мне грустно от той мысли, что Роджер проходит через такое.

Верю, что он скоро вернется игру, ведь это же Федерер, он нужен спорту“, - цитирует серба Daily Express.

Отметим, что Роджер Федерер перенесет операцию на колене и не сможет сыграть на Ролан Гаррос.

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Теги: теннис, Новак Джокович, Роджер Федерер
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