Свитолина - Анисимова: видео онлайн трансляция матча в Дохе

Первая ракетка Украины стартует на соревнованиях в Катаре.

Свитолина - Анисимова: видео онлайн трансляция Getty Images

Сегодня, 24 февраля, украинская теннисистка Элина Свитолина начнет свое выступление на турнире серии WTA в Дохе (Катар).

В стартовом поединке нашей спортсменке предстоит сыграть против представительницы США Аманды Анисимовой (№29 WTA).

Ориентировочное время начала матча - в 18:05 по Киеву.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Cвитолина - Анисимова:

Девушки играли между собой один раз. Победа на счету украинки.