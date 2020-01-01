Свитолина - Анисимова: видео онлайн трансляция матча в Дохе
Первая ракетка Украины стартует на соревнованиях в Катаре.
Сегодня, 24 февраля, украинская теннисистка Элина Свитолина начнет свое выступление на турнире серии WTA в Дохе (Катар).
В стартовом поединке нашей спортсменке предстоит сыграть против представительницы США Аманды Анисимовой (№29 WTA).
Ориентировочное время начала матча - в 18:05 по Киеву.
Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Cвитолина - Анисимова:
Девушки играли между собой один раз. Победа на счету украинки.
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