Ястремская - Флипкенс: видео онлайн трансляция матча в Дохе

Вторая ракетка Украины начнет свои выступления на турнире в Катаре.

Ястремская - Флипкенс: видео онлайн трансляция Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет матч первого раунда на турнире серии WTA в Дохе (Катар).

Соперницей украинки будет Кирстен Флипкенс из Бельгии, которая является 78-й ракеткой мира.

Поединок состоится сегодня, 24 февраля. Ориентировочное начало встречи - 18:05 по киевскому времени.

Вашему внимаю видео онлайн трансляция матча Ястремская - Флипкенс:

Ранее теннисистки встречались между собой один раз. Победа на счету представительницы Бельгии.