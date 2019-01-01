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Ястремская - Флипкенс: видео онлайн трансляция матча в Дохе

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Вторая ракетка Украины начнет свои выступления на турнире в Катаре.

Ястремская - Флипкенс: видео онлайн трансляция
Ястремская - Флипкенс: видео онлайн трансляция
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет матч первого раунда на турнире серии WTA в Дохе (Катар).

Соперницей украинки будет Кирстен Флипкенс из Бельгии, которая является 78-й ракеткой мира.

Поединок состоится сегодня, 24 февраля. Ориентировочное начало встречи - 18:05 по киевскому времени.

Вашему внимаю видео онлайн трансляция матча Ястремская - Флипкенс:

Ранее теннисистки встречались между собой один раз. Победа на счету представительницы Бельгии.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, видео онлайн трансляция
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