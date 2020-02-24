Свитолина: Я не могу показать даже средний уровень своей игры

Украинка отметила, что тяжело работала в межсезонье.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свои результаты в этом сезоне.

“Не самый потрясающий старт сезона для меня, но я стараюсь каждый день извлекать для себя что-то положительное и не фокусироваться на поражениях. Я бы сказала, что они стали для меня очень неожиданными в каком-то смысле, даже для меня это было сюрпризом, что я не могу показать свой лучший теннис, обычную игру, и не могу играть даже на своем среднем уровне.

Это, конечно, меня расстраивает, потому что во время межсезонья я действительно тяжело работала и все еще продолжаю тяжело работать, чтобы совершенствовать свою игру. В любом случае, если фокусироваться только на негативе, то никаких улучшений не будет“, - отметила украинка.

Сегодня, 24 февраля, Свитолина стартует на турнире серии WTA в Дохе (Катар). Ее соперницей будет американка Аманда Анисимова.