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Свитолина: Я должна постараться справляться со взлетами и падениями

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Украинка призналась, что этот сезон начался для нее не лучшим образом.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в первом круге парного разряда на турнире серии WTA в Дохе (Катар), где она играла в паре с Дианой Ястремской.

"Это не был лучший старт сезона для меня, но я стараюсь оставаться позитивной и как можно быстрее перегруппироваться.

Я рада, что со мной вместе Маркос Багдатис. Я знаю, что впереди длинный путь, и я готова выкладываться на все 100% на каждом турнире.

Я провела годы в теннисной элите и должна постараться справляться со взлетами и падениями", - приводит слова украинки Punto de Break.

Отметим, что в первом раунде одиночного турнира Свитолина встретится с американкой Амандой Анисимовой.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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