Костюк выиграла третий титул в карьере

В финале турнира украинка переиграла представительницу Испании.

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу на турнире серии ITF в Каире (Египет). В финале наша спортсменка в двух сетах обыграла испанку Алену Большову.

Каир. Финал

Марта Костюк (Украина) - Алена Большова (Испания, 3) - 6:1, 6:0

Матч продолжался 54 минуты. За это время украинка взяла пять геймов на подаче соперницы.

Для Костюк этот титул стал третьим в карьере. Ранее она выигрывала соревнования в Дунакеси (Венгрия) и Берни (Австралия).

По итогам соревнований Марта Костюк вернется в топ-150 рейтинга WTA.

Отметим, что ранее украинка также выиграла турнир в Каире в рамках парного разряда.