Костюк выиграла третий титул в карьере
В финале турнира украинка переиграла представительницу Испании.
Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу на турнире серии ITF в Каире (Египет). В финале наша спортсменка в двух сетах обыграла испанку Алену Большову.
Каир. Финал
Марта Костюк (Украина) - Алена Большова (Испания, 3) - 6:1, 6:0
Матч продолжался 54 минуты. За это время украинка взяла пять геймов на подаче соперницы.
Для Костюк этот титул стал третьим в карьере. Ранее она выигрывала соревнования в Дунакеси (Венгрия) и Берни (Австралия).
По итогам соревнований Марта Костюк вернется в топ-150 рейтинга WTA.
Отметим, что ранее украинка также выиграла турнир в Каире в рамках парного разряда.
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