Сестры Киченок вышли во второй круг парного турнира в Дохе

Украинки продолжат борьбу на соревнованиях.

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок добыли непростую победу над соперницами из Нидерландов и Германии в рамках первого круга на турнире серии WTA в Дохе (Катар).

Доха. Первый круг, парный разряд

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Кики Бертенс/Юлией Гергес (Нидерланды/Германия) 7:5, 1:6, 10:3

Матч продолжался почти полтора часа. Отметим, что в первой партии украинки уступали со счетом 0:5, но потом сумели выиграть семь геймов подряд.

Ранее парный турнир в Дохе покинули Элина Свитолина и Даяна Ястремская.