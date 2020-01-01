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Марченко: Мы не могли провести финал даже без зрителей

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Украинец отметил, что организаторы никак не могли повлиять на решение итальянских властей.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал отмену финального матча на турнире в Бергамо (Италия) из-за коронавируса.

“Мне позвонил супервайзер и сообщил о решении отменить игру. Могли ли мы провести финал при пустых трибунах? Нет, без зрителей тоже не разрешили итальянские власти.

К сожалению, в данной ситуации ни мы, ни организаторы турнира не в силах что-то сделать.

Дальше я играю в По. Не думаю что это дойдет и до Франции“, - цитирует Марченко btu.org.ua.

Напомним, и украинец, и его соперник получат одинаковое количество очков и призовых за финальный поединок.

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Теги: теннис, Илья Марченко
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Источник: btu.org.ua

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