Финальный матч Марченко на турнире в Бергамо не состоится из-за коронавируса

Украинец и его соперник получат одинаковое количество очков и призовых.

Украинский теннисист Илья Марченко не сможет побороться за титул на турнире в Бергамо из-за вспышки коронавируса в стране, сообщает btu.org.ua со ссылкой на Федерацию тенниса Италии.

Источник утверждает, что премьер-министр страны Джузеппе Конте подписал указ об отмене всех спортивных соревнований в северных регионах Венето и Ломбардия на этих выходных.

Отметим, что соперником украинца должен был стать представитель Франции Энцо Коко.

Таким образом, спортсмены получат одинаковое количество очков и призовых, которые предусмотрены для финалистов соревнований.