Свитолина и Ястремская уступили на старте турнира в Дохе
Украинки проиграли в первом раунде соревнований.
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская проиграли в первом круге парного разряда турнира серии WTA в Дохе (Катар).
Наши спортсменки уступили бельгийско-американскому дуэту.
Доха. Первый круг, парный разряд
Элина Свитолина/Даяна Ястремская (Украина) - Кирстен Флипкенс/Бетани Маттек-Сэндс (Бельгия/США) 3:6, 3:6
Матч продолжался 1 час и 3 минуты. За это время украинки сделали по брейку в каждом сете, а на своей подаче проиграли 5 геймов.
Отметим, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжат борьбу на турнире в одиночном разряде.
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