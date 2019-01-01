Две украинки сыграют между собой в полуфинале на турнире в Каире

Украина будет представлена в финале турнира.

Украинские теннисистки Марта Костюк и Дарья Снигур сыграют в полуфинале между собой на турнире ITF ZED Open Women’s Tennis в Каире (Египет).

Марта Костюк ранее сумела обыграть представительницу Беларуси Изабеллу Шиникову - 6:1, 6:3.

Дарья Снигур одержала победу над румынкой Еленой Габриэлой Русе - 6:2, 6:1.

Таким образом, две украинки проведут полуфинальный матч между собой, который определит, кто будет представлять Украины в финале в Каире.

Соперницей нашей теннисистки в главном матче турнира станет победительница пары: Тереза Мрдежа (Хорватия) - Алена Большова-Задойнова (Испания).

Ранее сообщалось, Марченко пробился в полуфинал на турнире в Бергамо.