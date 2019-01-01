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Две украинки сыграют между собой в полуфинале на турнире в Каире

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Украина будет представлена в финале турнира.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинские теннисистки Марта Костюк и Дарья Снигур сыграют в полуфинале между собой на турнире ITF ZED Open Women’s Tennis в Каире (Египет). 

Марта Костюк ранее сумела обыграть представительницу Беларуси Изабеллу Шиникову - 6:1, 6:3.

Дарья Снигур одержала победу над румынкой Еленой Габриэлой Русе - 6:2, 6:1.

Таким образом, две украинки проведут полуфинальный матч между собой, который определит, кто будет представлять Украины в финале в Каире.

Соперницей нашей теннисистки в главном матче турнира станет победительница пары: Тереза Мрдежа (Хорватия) - Алена Большова-Задойнова (Испания).

Ранее сообщалось, Марченко пробился в полуфинал на турнире в Бергамо.

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Теги: Марта Костюк, Дарья Снигур, Каир, теннис
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