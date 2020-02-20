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Экс-первая ракетка мира стала героиней серии кукол Барби

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Кукла Билли Джин Кинг обойдется в 30 долларов.
Билли Джин Кинг во времена выступлений на корте и в настоящий момент
Билли Джин Кинг во времена выступлений на корте и в настоящий момент
Getty Images

Известная американская экс-теннисистка и бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг стала героиней серии кукол Барби "Вдохновляющие женщины".

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Как сообщает barbie.mattel.com, в комплекте с куклой Кинг идет одежда и аксессуары. Кроме того, при приобретении куклы вы получите информацию о вкладе американки в развитие общества. Стоимость этой куклы составляет 29,99 долларов США.

Отметим, что серия "Вдохновляющие женщины" появилась в 2018 году. Уже были выпущены куклы художницы Фриды Кало, фехтовальщицы Ибтихадж Мухаммад, первой олимпийской чемпиони по боксу Николы Адамс, сноубордистки Хлои Ким, волейболистки Хуэй Жоци, футболистки Сары Гама, гимнастки Габби Дуглас и других известных женщин.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина прокомментировала возвращение Клийстерс.

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Теги: теннис, Барби
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