Сестры Киченок покинули турнир парного разряда в Дубае

Украинские теннисистки не смогли пробиться в полуфинал соревнований.

Украинcкие теннисистки Людмила и Надежда Киченок потерпели поражение в 1/4 финала парного разряда на турнире серии WTA Premier в Дубае (ОАЭ).

Дубай. Четвертьфинал

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Габриэла Дабровски (Канада, 4) / Чжан Шуай (Китай, 4) - 2:6, 4:6

Матч продолжался 1 час и 5 минут. За это время украинки проиграли 4 гейма на своей подаче и оформили 1 брейк.

Ранее сестры Киченок обыграли китайско-российский дуэт.