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Сестры Киченок покинули турнир парного разряда в Дубае

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Украинские теннисистки не смогли пробиться в полуфинал соревнований.
Людмила и Надежда Киченок
Людмила и Надежда Киченок
Getty Images

Украинcкие теннисистки Людмила и Надежда Киченок потерпели поражение в 1/4 финала парного разряда на турнире серии WTA Premier в Дубае (ОАЭ).

Дубай. Четвертьфинал
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Габриэла Дабровски (Канада, 4) / Чжан Шуай (Китай, 4) - 2:6, 4:6

Матч продолжался 1 час и 5 минут. За это время украинки проиграли 4 гейма на своей подаче и оформили 1 брейк.

Ранее сестры Киченок обыграли китайско-российский дуэт.

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Теги: теннис, Людмила Киченок, Надежда Киченок
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