Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Бергамо

Соперник украинца снялся после первого сета.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко пробился в четвертьфинал турнира ATP Trofeo Perrel - Faip в Бергамо (Италия).

Соперником нашего теннисиста был россиянин Романа Сафиуллин.

После первого сета Сафиуллин принял решение сняться с турнира. Отметим, что победу в первом сете одержал Марченко 7:5, уступая по ходу игры 2:4.

Украинский теннисист в четвертьфинале сыграет с победителем поединка Баптист Крепатт (Франция) - Даниэль Михальский (Польша).

Напомним, что во втором круге украинец одержал победу над представителем Японии.