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Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Бергамо

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Соперник украинца снялся после первого сета.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Илья Марченко пробился в четвертьфинал турнира ATP Trofeo Perrel - Faip в Бергамо (Италия).

Соперником нашего теннисиста был россиянин Романа Сафиуллин. 

После первого сета Сафиуллин принял решение сняться с турнира. Отметим, что победу в первом сете одержал Марченко 7:5, уступая по ходу игры 2:4.

Украинский теннисист в четвертьфинале сыграет с победителем поединка Баптист Крепатт (Франция) - Даниэль Михальский (Польша).

Напомним, что во втором круге украинец одержал победу над представителем Японии.

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Теги: Илья Марченко, теннис, Бергамо
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