Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Бергамо
Соперник украинца снялся после первого сета.
Вторая ракетка Украины Илья Марченко пробился в четвертьфинал турнира ATP Trofeo Perrel - Faip в Бергамо (Италия).
Соперником нашего теннисиста был россиянин Романа Сафиуллин.
После первого сета Сафиуллин принял решение сняться с турнира. Отметим, что победу в первом сете одержал Марченко 7:5, уступая по ходу игры 2:4.
Украинский теннисист в четвертьфинале сыграет с победителем поединка Баптист Крепатт (Франция) - Даниэль Михальский (Польша).
Напомним, что во втором круге украинец одержал победу над представителем Японии.
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