Федерер пропустит 4 месяца из-за травмы

Швейцарец получил травму правого колена.

Третья ракетка мира Роджер Федерер рассказал, что перенес операцию на правом колене.

“Колено меня уже беспокоило какое-то время. Я надеялся, что боль пройдет, но после осмотра и консультации с командой я решил перенести артроскопическую операцию, которую вчера сделали в Швейцарии.

После операции врачи подтвердили, что это было правильное решение. Они уверены, что мне удастся восстановиться в полном объеме“, - написал Федерер в Twitter.

Таким образом, Федерер пропустит пропустит турниры в Дубае, Индиан-Уэллс, Майами, Ролан Гаррос, а также выставочный матч в Боготе.

Ранее сообщалось, что Долгополов снялся с турнира в Рио-де-Жанейро.