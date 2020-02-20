Переключиться на мобильную версию

Федерер пропустит 4 месяца из-за травмы

Комментариев: 0
Швейцарец получил травму правого колена.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Третья ракетка мира Роджер Федерер рассказал, что перенес операцию на правом колене.

“Колено меня уже беспокоило какое-то время. Я надеялся, что боль пройдет, но после осмотра и консультации с командой я решил перенести артроскопическую операцию, которую вчера сделали в Швейцарии.

После операции врачи подтвердили, что это было правильное решение. Они уверены, что мне удастся восстановиться в полном объеме“, - написал Федерер в Twitter.

Таким образом, Федерер пропустит пропустит турниры в Дубае, Индиан-Уэллс, Майами, Ролан Гаррос, а также выставочный матч в Боготе.

Ранее сообщалось, что Долгополов снялся с турнира в Рио-де-Жанейро.

Поделись:
Теги: Роджер Федерер, теннис, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь