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Костюк пробилась в третий круг турнира в Каире

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Украинка смогла обыграть представительницу Австрии.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над австрийкой Мелани Клаффнер в рамках второго круга на турнире ITF ZED Open Women’s Tennis в Каире (Египет). 

Каир. Второй круг.
Марта Костюк (Украина) - Мелани Клаффнер (Австрия) - 6:1, 6:4

Поединок продолжался 1 час 3 минуты. За это время Марта оформила пять брейк-поинтов, сделала три подачи на вылет и допустила шесть двойных ошибок.

Отметим, что украинка пробилась в четвертьфинал, где встретится с победительницей поединка Анастасия Гасанова (Россия) - Изабелла Шиникова (Болгария).

Ранее сообщалось, что сестры Киченок сыграют в 1/4 финала турнира парного разряда в Дубае.

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Теги: Марта Костюк, теннис, Каир
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