Костюк пробилась в третий круг турнира в Каире
Украинка смогла обыграть представительницу Австрии.
Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над австрийкой Мелани Клаффнер в рамках второго круга на турнире ITF ZED Open Women’s Tennis в Каире (Египет).
Каир. Второй круг.
Марта Костюк (Украина) - Мелани Клаффнер (Австрия) - 6:1, 6:4
Поединок продолжался 1 час 3 минуты. За это время Марта оформила пять брейк-поинтов, сделала три подачи на вылет и допустила шесть двойных ошибок.
Отметим, что украинка пробилась в четвертьфинал, где встретится с победительницей поединка Анастасия Гасанова (Россия) - Изабелла Шиникова (Болгария).
Ранее сообщалось, что сестры Киченок сыграют в 1/4 финала турнира парного разряда в Дубае.
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