Костюк пробилась в третий круг турнира в Каире

Украинка смогла обыграть представительницу Австрии.

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над австрийкой Мелани Клаффнер в рамках второго круга на турнире ITF ZED Open Women’s Tennis в Каире (Египет).

Каир. Второй круг.

Марта Костюк (Украина) - Мелани Клаффнер (Австрия) - 6:1, 6:4

Поединок продолжался 1 час 3 минуты. За это время Марта оформила пять брейк-поинтов, сделала три подачи на вылет и допустила шесть двойных ошибок.

Отметим, что украинка пробилась в четвертьфинал, где встретится с победительницей поединка Анастасия Гасанова (Россия) - Изабелла Шиникова (Болгария).

Ранее сообщалось, что сестры Киченок сыграют в 1/4 финала турнира парного разряда в Дубае.