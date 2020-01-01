Сестры Киченок сыграют в 1/4 финала турнира парного разряда в Дубае

Украинки в трех сетах обыграли китайско-российский дуэт.

Украинcкие теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в 1/4 финала парного разряда на турнире серии WTA Premier в Дубае (ОАЭ).

В матче второго круга наши спортсменки одержали победу над китаянкой Дуань Иньин и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:7(3), 7:5, 10:7.

В четвертьфинале украинки сыграют с Габриэлой Дабровски и Чжан Шуай (Канада/США).

Ранее Людмила и Надежда оказались сильнее соперниц из Хорватии и Казахстана.