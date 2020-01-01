Сестры Киченок сыграют в 1/4 финала турнира парного разряда в Дубае
Украинки в трех сетах обыграли китайско-российский дуэт.
Украинcкие теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в 1/4 финала парного разряда на турнире серии WTA Premier в Дубае (ОАЭ).
В матче второго круга наши спортсменки одержали победу над китаянкой Дуань Иньин и россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:7(3), 7:5, 10:7.
В четвертьфинале украинки сыграют с Габриэлой Дабровски и Чжан Шуай (Канада/США).
Ранее Людмила и Надежда оказались сильнее соперниц из Хорватии и Казахстана.
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