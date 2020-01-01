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Сестры Киченок сыграют в 1/4 финала турнира парного разряда в Дубае

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Украинки в трех сетах обыграли китайско-российский дуэт.
Людмила и Надежда Киченок
Людмила и Надежда Киченок
Getty Images

Украинcкие теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в 1/4 финала парного разряда на турнире серии WTA Premier в Дубае (ОАЭ).

В матче второго круга наши спортсменки одержали победу над китаянкой Дуань Иньин и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:7(3), 7:5, 10:7. 

В четвертьфинале украинки сыграют с Габриэлой Дабровски и Чжан Шуай (Канада/США).

Ранее Людмила и Надежда оказались сильнее соперниц из Хорватии и Казахстана.

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Теги: теннис, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Дубай
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