Завацкая и Калинина сыграют в основной сетке турнира в Акапулько
Украинкам не нужно преодолевать квалификацию.
Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина оказались в списке участниц основной сетки турнира серии WTA в Акапулько (Мексика). Это стало возможным после отказа нескольких теннисисток.
Также на соревнованиях выступит еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко. Она воспользовалась “защищенным рейтингом“.
Турнир в Акапулько пройдет с 24 по 29 февраля.
Ранее сообщалось, что три украинские теннисистки выступят на турнире в Индиан-Уэллсе.
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