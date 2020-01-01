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Завацкая и Калинина сыграют в основной сетке турнира в Акапулько

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Украинкам не нужно преодолевать квалификацию.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина оказались в списке участниц основной сетки турнира серии WTA в Акапулько (Мексика). Это стало возможным после отказа нескольких теннисисток.

Также на соревнованиях выступит еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко. Она воспользовалась “защищенным рейтингом“.

Турнир в Акапулько пройдет с 24 по 29 февраля.

Ранее сообщалось, что три украинские теннисистки выступят на турнире в Индиан-Уэллсе.

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Теги: теннис, Катарина Завацкая, Ангелина Калинина
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Источник: btu.org.ua

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