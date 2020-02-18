Ястремская - Кудерметова: видео обзор матча на турнире в Дубае

Украинка проиграла в первом круге.

Даяна Ястремская Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) потерпела поражение от представительницы России Вероники Кудерметовой (Q).

Украинка потерпела поражение в трех сетах, упустив победу в решающем сете при счете 5:2.

Дубай. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Вероника Кудерметова (Россия, Q) - 7-5, 3-6, 6-7(2)

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Кудерметова:

Ранее сообщалось, что Свитолина покинула турнир в ОАЭ после первого круга.