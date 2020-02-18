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Ястремская - Кудерметова: видео обзор матча на турнире в Дубае

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Украинка проиграла в первом круге.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) потерпела поражение от представительницы России Вероники Кудерметовой (Q).

Украинка потерпела поражение в трех сетах, упустив победу в решающем сете при счете 5:2.

Дубай. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Вероника Кудерметова (Россия, Q) - 7-5, 3-6, 6-7(2)

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Кудерметова:

Ранее сообщалось, что Свитолина покинула турнир в ОАЭ после первого круга.

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Теги: Даяна Ястремская, Вероника Кудерметова, теннис, видео голов, видео, обзор матча
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Orzy    18.02.2020, 20:58
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Orzy
Даяна -- лучшая!
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