Ястремская - Кудерметова: видео обзор матча на турнире в Дубае
Украинка проиграла в первом круге.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) потерпела поражение от представительницы России Вероники Кудерметовой (Q).
Украинка потерпела поражение в трех сетах, упустив победу в решающем сете при счете 5:2.
Дубай. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Вероника Кудерметова (Россия, Q) - 7-5, 3-6, 6-7(2)
Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Кудерметова:
Ранее сообщалось, что Свитолина покинула турнир в ОАЭ после первого круга.
Полная версия правил