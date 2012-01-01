Свитолина прокомментировала возвращение Клийстерс

Украинка призналась, что не могла поверить в эту новость.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала возвращение бельгийки Ким Клийстерс в тур после почти восьмилетней паузы.

Удивлена ли я возвращению Ким? Да, очень. Я не могла в это поверить. Нужно много работы, усердия и любви к игре, чтобы это сделать. Это впечатляет. Я надеюсь, что смогу сыграть с ней на этой неделе.

Когда я была маленькой, то мне очень нравилось смотреть ее матчи. То, как она двигается по корту, это что-то невероятное. Когда я смотрела ее игру, то старалась немного копировать.

Она потрясающая теннисистка, она отыграла невероятные матчи. Было бы здорово вновь увидеть, как она играет. Надеюсь, таких матчей будет много. Я буду ли я смотреть ее поединок против Гарбинье Мугурусы“, - цитирует украинку пресс-служба турнира в Дубае.

Отметим, что Ким Клийстерс потерпела поражение в матче с Гарбинье Мугурусой.