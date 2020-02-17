Клийстерс провела свой первый матч с 2012 года
Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс провела свой первый матч после многолетней паузы.
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В рамках первого круга турнира серии WTA Premier в Дубае (ОАЭ) спортсменка проиграла представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счетом 2:6, 6:7 (6:8).
Welcome back, @Clijsterskim 👋#DDFTennis pic.twitter.com/jJJiQSkJY3— WTA (@WTA) February 17, 2020
Отметим, что в 2009 году Клийстерс после рождения дочери Джады вернулась в тур. После возвращения она выиграла три Больших шлема и снова стала первой ракеткой мира. В сентябре 2012 года Ким завершила карьеру и родила еще двоих детей. Таким образом, бельгийка не выступала на профессиональном уровне уже почти восемь лет.
В сентябре 2019 года Ким Клийстерс сообщила, что собирается вновь принимать участие в турнирах WTA.
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