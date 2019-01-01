Феррер: Надаль справляется с давлением лучше, чем другие игроки

Теннисист лестно высказался в сторону второй ракетки мира.

Испанец Давид Феррер прокомментировал игру своего соотечественника Рафаэля Надаля.

“Он многое значит для тенниса. Я научился многому у него и его дяди. Он мыслит иначе, чем любой другой спортсмен, которого я видел. В важные моменты Рафа справляется с давлением лучше, чем другие игроки.

Он впечатляет меня каждый год. Слежу я за ним по телевизору или играю против него, его игра постоянно становится лучше: подача, удар, страсть, с которой он играет в возрасте 33 лет. Это потрясающе“, - приводит слова Феррера Sport360.

Напомним, Давид Феррер завершил профессиональную карьеру в мае 2019 года.