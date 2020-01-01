Федерер пропустит Мастерсы в Риме и Мадриде

Легендарный швейцарец пропустит престижные турниры.

Именитый швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участие в турнирах серии Мастерс, которые состоятся в Риме (Италия) и Мадриде (Испания).

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Швейцарский журналист Рене Штауффер сообщил в своем Twitter о том, что Федерер примет участие только на Ролан Гаррос. Об этом ему рассказал агент теннисиста Тони Годсик.

"Получил подтверждение от Тони Годсика - слухи о выступлении Федерера на Мастерсах в Риме и Мадриде в 2020 году ложные. Предположительно, он сыграет только на Ролан Гаррос“, - написал журналист.

Напомним, в недавнем Australian Open Роджер Федерер добрался до полуфинала, где уступил Новаку Джоковичу.