Цуренко и Костюк пробились в полуфинал турнира ITF в Каире
Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк вышли в полуфинал парного турнира ITF в Каире.
Украинская пара в четвертьфинале должна была сыграть против Магали Кемпен (Бельгия) и Сандры Самир (Египет), но те приняли решение сняться перед игрой.
В полуфинале Костюк и Цуренко сыграют с победительницами матча Александры Крунич и Катажины Питер и Чалы Бюйокакчай и Екатерины Горгодзе.
Ранее сообщалось, что Цуренко уверенно пробилась в четвертьфинал на турнире в Каире.
Отметим, что Бондаренко пробилась в четвертьфинал парного разряда в Хуахине.
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