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Цуренко и Костюк пробились в полуфинал турнира ITF в Каире

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Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк вышли в полуфинал парного турнира ITF в Каире.

Украинская пара в четвертьфинале должна была сыграть против Магали Кемпен (Бельгия) и Сандры Самир (Египет), но те приняли решение сняться перед игрой.

В полуфинале Костюк и Цуренко сыграют с победительницами матча Александры Крунич и Катажины Питер и Чалы Бюйокакчай и Екатерины Горгодзе.

Ранее сообщалось, что Цуренко уверенно пробилась в четвертьфинал на турнире в Каире.

Отметим, что Бондаренко пробилась в четвертьфинал парного разряда в Хуахине.

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Теги: Леся Цуренко, Марта Костюк, теннис, Каир
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