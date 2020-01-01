Цуренко уверенно пробилась в четвертьфинал на турнире в Каире

Украинка не оставила шансов своей сопернице.

Украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно одержала победу над представительницей Нидерланд Лесли Керкхове на турнире ITF в Каире (Египет).

Каир. Второй круг.

Леся Цуренко (Украина) - Лесли Керкхове (№157) - 6:2, 6:2.

Матч продолжался 65 минут. За это время Цуренко трижды подала навылет, сделала пять брейков-поинтов и проиграла один гейм на собственной подаче.

Напомним, что Цуренко в первом круге одержала победу над обладательницей wild card.

Ранее сообщалось, что Костюк потерпела поражение в первом круге турнира в Каире.

Отметим, что Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Хуахине.