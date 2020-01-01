Переключиться на мобильную версию

Цуренко уверенно пробилась в четвертьфинал на турнире в Каире

Комментариев: 0
Украинка не оставила шансов своей сопернице.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно одержала победу над представительницей Нидерланд Лесли Керкхове на турнире ITF в Каире (Египет).

Каир. Второй круг.

Леся Цуренко (Украина) -  Лесли Керкхове (№157) - 6:2, 6:2.

Матч продолжался 65 минут. За это время Цуренко трижды подала навылет, сделала пять брейков-поинтов и проиграла один гейм на собственной подаче.

Напомним, что Цуренко в первом круге одержала победу над обладательницей wild card.

Ранее сообщалось, что Костюк потерпела поражение в первом круге турнира в Каире.

Отметим, что Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Хуахине.

Поделись:
Теги: теннис, Леся Цуренко, турнир, Каир, ITF
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь