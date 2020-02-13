Свитолина - Сандерс: видео обзор матча в Хуахине
Украинка пробилась в следующий раунд соревнований в Таиланде.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла победу над представительницей Австралии Сторм Сандерс в рамках второго круга турнира серии WTA International в Хуахине (Таиланд).
Хуахин. Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 1) - Сторм Сандерс (Австралия, Q) - 6:1, 6:2
Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Сандерс:
Отметим, что в четвертьфинале украинка сыграет против Нао Хибино из Японии.
Полная версия правил