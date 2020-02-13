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Свитолина - Сандерс: видео обзор матча в Хуахине

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Украинка пробилась в следующий раунд соревнований в Таиланде.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла победу над представительницей Австралии Сторм Сандерс в рамках второго круга турнира серии WTA International в Хуахине (Таиланд).

Хуахин. Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 1) - Сторм Сандерс (Австралия, Q) - 6:1, 6:2

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Сандерс:

Отметим, что в четвертьфинале украинка сыграет против Нао Хибино из Японии.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, WTA, видео обзор матча
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sOLOMON8    13.02.2020, 18:07
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