Свитолина - Сандерс: видео обзор матча в Хуахине

Украинка пробилась в следующий раунд соревнований в Таиланде.

Элина Свитолина Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина добыла победу над представительницей Австралии Сторм Сандерс в рамках второго круга турнира серии WTA International в Хуахине (Таиланд).

Хуахин. Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 1) - Сторм Сандерс (Австралия, Q) - 6:1, 6:2

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Сандерс:

Отметим, что в четвертьфинале украинка сыграет против Нао Хибино из Японии.