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Калинина снялась с крупнейшего финала в карьере

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Украинка не вышла на финальный матч из-за травмы.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась от участия в финале турнира серии ITF в Мидленде (США) с призовым фондом 100 тысяч долларов.

В заключительном матче украинке предстояло сыграть против американской теннисистке Шелби Роджерс, однако Ангелина не приехала на матч. Имеется информация о том, что Калинина снялась с турнира по медицинским причинам.

Примечательно, что этот финал должен был стать крупнейшим в карьере 23-летней спортсменки. До этого она выступала только в трех турнирах с призовым фондом 50 тысяч долларов и выше.

Так, в 2015 году Калинина проиграла в финале 50-тысячника в Сакраменто, в 2018 году уступила в финале 80-тысячника в Шарлоттсвилле, а в прошлом сезоне потерпела поражение в финале 60-тысячника в Лас-Вегасе.

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Теги: теннис, Ангелина Калинина, ITF
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