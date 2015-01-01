Калинина снялась с крупнейшего финала в карьере

Украинка не вышла на финальный матч из-за травмы.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась от участия в финале турнира серии ITF в Мидленде (США) с призовым фондом 100 тысяч долларов.

В заключительном матче украинке предстояло сыграть против американской теннисистке Шелби Роджерс, однако Ангелина не приехала на матч. Имеется информация о том, что Калинина снялась с турнира по медицинским причинам.

Примечательно, что этот финал должен был стать крупнейшим в карьере 23-летней спортсменки. До этого она выступала только в трех турнирах с призовым фондом 50 тысяч долларов и выше.

Так, в 2015 году Калинина проиграла в финале 50-тысячника в Сакраменто, в 2018 году уступила в финале 80-тысячника в Шарлоттсвилле, а в прошлом сезоне потерпела поражение в финале 60-тысячника в Лас-Вегасе.