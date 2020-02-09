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Парень Свитолиной выиграл турнир в Монпелье

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Гаэль Монфис в финале разобрался с соперником в двух сетах.
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
Getty Images

Французский теннисист Гаэль Монфис стал победителем турнира ATP World Tour 250 в Монпелье (Франция).

В финале турнира Монфис обыграл канадского спортсмена Вашека Поспишила в двух сетах. Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Монфис подал 6 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-поинта.

Его соперник дважды подал навылет, трижды ошибся при вводе мяча в игру и не сумел реализовать ни одного из 4 брейк-поинта.

Монпелье (Франция). Open Sud de France. Финал

Гаэль Монфис (Франция) - Вашек Поспишил (Канада) - 7:5, 6:3

Отметим, что данный турнир проходит на хардовых кортах в помещении. Призовой фонд составляет 542 695 евро.

Отметим, что украинец Сергей Стаховский покинул турнир в Монпелье после первого тура.

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Теги: теннис, Гаэль Монфис, Монпелье, финал
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Комментариев (1)
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sansantral    09.02.2020, 18:16
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вот это е б арь!
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