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Стаховский потерпел поражение в финале квалификации турнира в Роттердаме

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Украинец в двух сетах уступил теннисисту из Германии Филиппу Кольшрайберу.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел пробиться в основную сетку турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды).

Украинец в финале квалификации уступил Филиппу Кольшрайберу из Германии. Поединок продолжался 1 час 5 минут и завершился в двух сетах. Стаховский не реализовал ни одного брейк-поинта и проиграл по два гейма в каждом сете.

Роттердам, финал квалификации

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Сергей Стаховский (Украина) - 6:2, 6:2

Отметим, что для Сергея это уже третье поражение в четырех матчах против Кольшрайбера. 

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский презентовал собственную марку вина.

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Теги: теннис, Роттердам, Сергей Стаховский, квалификация
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