Стаховский потерпел поражение в финале квалификации турнира в Роттердаме

Украинец в двух сетах уступил теннисисту из Германии Филиппу Кольшрайберу.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел пробиться в основную сетку турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды).

Украинец в финале квалификации уступил Филиппу Кольшрайберу из Германии. Поединок продолжался 1 час 5 минут и завершился в двух сетах. Стаховский не реализовал ни одного брейк-поинта и проиграл по два гейма в каждом сете.

Роттердам, финал квалификации

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Сергей Стаховский (Украина) - 6:2, 6:2

Отметим, что для Сергея это уже третье поражение в четырех матчах против Кольшрайбера.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский презентовал собственную марку вина.