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Ястремская/Костюк - Контавейт/Малыгина: видео обзор матча Кубка Федерации

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В решающем поединке Даяна Ястремская и Марта Костюк вырвали Украине путевку в плей-офф.

Ястремская/Костюк – Контавейт/Малыгина: видео обзор матча
Ястремская/Костюк – Контавейт/Малыгина: видео обзор матча
btu.org.ua

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк победили пару Анетт Контавейт / Елена Малыгина (6:2, 6:0) в матче между сборными Украины и Эстонии в рамках квалификации Кубка Федерации.

Эта победа позволила нашей сборной получить путевку в плей-офф.

Вашему вниманию видео обзор этого матча:

Напомним, в рамках противостояния Украины и Эстонии помимо парного матча состоялись и одиночные поединки: Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину, а Элина Свитолина уступила Анетт Контавейт.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Марта Костюк, сборная Украины по теннису, Кубок Федерации, Анетт Контавейт, видео обзор матча, видео
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