Ястремская/Костюк - Контавейт/Малыгина: видео обзор матча Кубка Федерации
В решающем поединке Даяна Ястремская и Марта Костюк вырвали Украине путевку в плей-офф.
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк победили пару Анетт Контавейт / Елена Малыгина (6:2, 6:0) в матче между сборными Украины и Эстонии в рамках квалификации Кубка Федерации.
Эта победа позволила нашей сборной получить путевку в плей-офф.
Вашему вниманию видео обзор этого матча:
Напомним, в рамках противостояния Украины и Эстонии помимо парного матча состоялись и одиночные поединки: Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину, а Элина Свитолина уступила Анетт Контавейт.
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