Ястремская/Костюк - Контавейт/Малыгина: видео обзор матча Кубка Федерации

В решающем поединке Даяна Ястремская и Марта Костюк вырвали Украине путевку в плей-офф.

Ястремская/Костюк – Контавейт/Малыгина: видео обзор матча btu.org.ua

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк победили пару Анетт Контавейт / Елена Малыгина (6:2, 6:0) в матче между сборными Украины и Эстонии в рамках квалификации Кубка Федерации.

Эта победа позволила нашей сборной получить путевку в плей-офф.

Вашему вниманию видео обзор этого матча:

Напомним, в рамках противостояния Украины и Эстонии помимо парного матча состоялись и одиночные поединки: Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину, а Элина Свитолина уступила Анетт Контавейт.