Свитолина - Контавейт: видео обзор матча Кубка Федерации

Элина Свитолина уступила в матче лидеров сборных Украины и Эстонии.

Свитолина - Контавейт: видео обзор матча Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла Анетт Контавейт в матче Кубка Федерации между сборными Украины и Эстонии.

22-я ракетка мира одержала победу над Свитолиной в трех сетах - 3:6, 7:6, 2:6.

Смотрите видео обзор матча Свитолина - Контавейт:

Несмотря на поражение Свитолиной, сборная Украины в итоге одержала победу над Эстонией - вначале Даяна Ятремская выиграла у Елены Малыгиной, а потом в паре с Мартой Костюк завоевала путевку в плей-офф.