Ястремская - Малыгина: видео обзор матча Кубка Федерации

Даяна Ястремская уверенно обыграла соперницу из Эстонии.

Ястремская - Малыгина: видео обзор матча Getty Images

В первом матче Кубка Федерации между сборными Украины и Эстонии Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину.

Украинка справилась с соперницей в двух сетах - 6:3, 6:1, и принесла нашей команде первое очко.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Малыгина:

Напомним, во втором матче между Украиной и Эстонией Элина Свитолина потерпела поражение, а в третьем поединке Марта Костюк и Даяна Ястремская одержали победу, добыв нашей команде путевку в плей-офф.