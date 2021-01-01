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Ястремская и Костюк вывели Украину в плей-офф Кубка Федерации

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Украинки разобрались с соперницами из Эстонии в парном матче Кубка Федерации.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
btu.org.ua

В рамках заключительного поединка первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации женская сборная Украины по теннису обыграла сборную Эстонию со счетом 2:1.

Решающим матчем для нашей команды стал парный поединок, в котором сыграли Марта Костюк и Даяна Ястремская. Наши спортсменки в двух сетах разгромили эстонских теннисисток Елену Малыгину и Анетт Контавейт. Матч продолжался 53 минуты.

Кубок Федерации, Евро-Африканская зона

Украина - Эстония - 2:1

  • Даяна Ястремская - Елена Малыгина - 6:3, 6:1
  • Элина Свитолина - Анетт Контавейт - 3:6, 7:6 (7:5), 2:6
  • Марта Костюк / Даяна Ястремская - Елена Малыгина /Анетт Контавейт - 6:2, 6:0

Напомним, в первом матче на Кубке Федерации Украина разгромила Болгарию (3:0), а затем обыграла Хорватию (3:0) в матче за первое место подгруппы А.

Таким образом, женская национальная команда Украины квалифицировалась на апрельский плей-офф, в котором будут разыгрываться места на отбор Кубка Федерации-2021.

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Теги: теннис, Кубок Федерации, Даяна Ястремская, Марта Костюк, сборная Украины по теннису, сборная Украины
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