Свитолина в тяжелом матче проиграла Контавейт на Кубке Федерации

Судьбу плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны решит парный матч.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина потерпела поражение в матче Кубка Федерации в рамках противостояния сборной Украины против Эстонии.

Первая ракетка Украины в трех сетах уступила 22-му номеру мирового рейтинга Аннет Контавейт. Матч продолжался 2 часа 10 минут.

Элина Свитолина (Украина) - Аннет Контавейт (Эстония) - 3:6, 7:6 (5), 2:6

Таким образом, судьбу противостояния плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны решит парный матч.

Победитель данной встречи будет играть в плей-офф Мировой группы за право в следующем году играть в квалификации финала Кубка Федерации, а уступившая сборная продолжит выступления в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину в рамках Кубка Федерации.