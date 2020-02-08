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Свитолина в тяжелом матче проиграла Контавейт на Кубке Федерации

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Судьбу плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны решит парный матч.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина потерпела поражение в матче Кубка Федерации в рамках противостояния сборной Украины против Эстонии.

Первая ракетка Украины в трех сетах уступила 22-му номеру мирового рейтинга Аннет Контавейт. Матч продолжался 2 часа 10 минут.

Элина Свитолина (Украина) - Аннет Контавейт (Эстония) - 3:6, 7:6 (5), 2:6

Таким образом, судьбу противостояния плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны решит парный матч.

Победитель данной встречи будет играть в плей-офф Мировой группы за право в следующем году играть в квалификации финала Кубка Федерации, а уступившая сборная продолжит выступления в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину в рамках Кубка Федерации.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Аннет Контавейт, Кубок Федерации, сборная Украины
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  08.02.2020, 17:13
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гость
меньше с обезьяной заниматся надо.подстилка негретоская
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