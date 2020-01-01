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Стаховский обыграл Новака в полуфинале квалификации в Роттердаме

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Украинец не испытал проблем в противостоянии с Деннисом Новаком.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно провел матч квалификации на хардовом турнире в Роттердаме (Нидерланды).

Стаховский за 1 час 17 минут переиграл представителя Австрии Денниса Новака. В первом сете украинец выиграл в тай-брейке, а во втором совершил 2 брейка и уверенно выиграл.

Роттердам, квалификация

Сергей Стаховский (Украина) - Деннис Новак (Австрия) - 7:6 (5), 6:2

Теперь Стаховский вышел в финал квалификации, где ему предстоит сыграть с Филиппом Кольшрайбером из Германии.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский покинул турнир в Монпелье.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, квалификация, Роттердам, ATP
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