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Ястремская обыграла эстонскую теннисистку в Кубке Федерации

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Наша теннисистка добыла для сборной Украины первую победу в противостоянии.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла представительницу Эстонии Елену Малыгину в первом матче противостояния в рамках Кубка Федерации.

Группа А

Украина - Эстония
Даяна Ястремская (WTA 26) - Елена Малыгина (WTA 553) - 6:3, 6:1

Матч продолжался 59 минут. За это время Даяна выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. На счету ее соперницы ни одной подачи на вылет и одна двойная ошибка.

Во втором одиночном матче лидер украинского тенниса Элина Свитолина сыграет с первой ракеткой Эстонии Анетт Контавейт.

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Теги: теннис, Кубок Федерации, Даяна Ястремская
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