Ястремская обыграла эстонскую теннисистку в Кубке Федерации

Наша теннисистка добыла для сборной Украины первую победу в противостоянии.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская обыграла представительницу Эстонии Елену Малыгину в первом матче противостояния в рамках Кубка Федерации.

Группа А

Украина - Эстония

Даяна Ястремская (WTA 26) - Елена Малыгина (WTA 553) - 6:3, 6:1

Матч продолжался 59 минут. За это время Даяна выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. На счету ее соперницы ни одной подачи на вылет и одна двойная ошибка.

Во втором одиночном матче лидер украинского тенниса Элина Свитолина сыграет с первой ракеткой Эстонии Анетт Контавейт.