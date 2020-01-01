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Стал известен состав сборной Украины на матчи с Эстонией

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Украинские теннисистки поборются за путевку в плей-офф турнира.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Стала известна заявка сборной Украина на одиночные матчи зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны против Эстонии.

В поединке вторых номеров Даяна Ястремская сыграет против Елены Малыгиной. Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с лидером эстонского тенниса Анетт Контавейт.

Противостояние стартует в 13:00 по киевскому времени.

Отметим, что Победитель получит право сыграть в плей-офф Мировой лиги.

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Теги: теннис, Кубок Федерации, сборная Украины по теннису
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Источник: btu.org.ua

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