Стал известен состав сборной Украины на матчи с Эстонией
Украинские теннисистки поборются за путевку в плей-офф турнира.
Стала известна заявка сборной Украина на одиночные матчи зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны против Эстонии.
В поединке вторых номеров Даяна Ястремская сыграет против Елены Малыгиной. Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с лидером эстонского тенниса Анетт Контавейт.
Противостояние стартует в 13:00 по киевскому времени.
Отметим, что Победитель получит право сыграть в плей-офф Мировой лиги.
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