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Костюк: Я упала очень сильно, но наши доктора просто сотворили магию

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Сборная Украины обыграла команду Хорватии.
Марта Костюк и Катарина Завацкая
Марта Костюк и Катарина Завацкая
btu.org.ua

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу Украины над Хорватией в Кубке Федерации (3:0). 

Костюк представила нашу страну в парной встрече вместе с Катариной Завацкой, где они обыграли пару Антонии Ружич и Тары Вурт.

“Изначально на этот матч мы договаривались играть более расслабленно. Но потом наш боевой характер взял верх. На приеме я хотела играть активно, что у меня и получалось, хотя несколько ошибок, конечно, допускала.

В каком состоянии моя нога? Немножко передавили тейпом, она у меня чуть-чуть онемела. На самом деле наши доктора просто сотворили магию, потому что упала я очень сильно.

Я хотела сыграть против Хорватии, потому что знала, что скорее всего меня поставят играть и с Эстонией. И я хотела хотя бы как-то сыграть, почувствовать корт и матчевый ритм. При таком счете, когда команда ведет 2:0, не надо было сильно бежать за всем, хотя я это и так делала“, - отметила Костюк.

Напомним, за выход в плей-офф украинки поборются с командой Эстонии.

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Теги: теннис, Марта Костюк, Кубок Федерации
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Источник: btu.org.ua

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