Костюк: Я упала очень сильно, но наши доктора просто сотворили магию
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу Украины над Хорватией в Кубке Федерации (3:0).
Костюк представила нашу страну в парной встрече вместе с Катариной Завацкой, где они обыграли пару Антонии Ружич и Тары Вурт.
“Изначально на этот матч мы договаривались играть более расслабленно. Но потом наш боевой характер взял верх. На приеме я хотела играть активно, что у меня и получалось, хотя несколько ошибок, конечно, допускала.
В каком состоянии моя нога? Немножко передавили тейпом, она у меня чуть-чуть онемела. На самом деле наши доктора просто сотворили магию, потому что упала я очень сильно.
Я хотела сыграть против Хорватии, потому что знала, что скорее всего меня поставят играть и с Эстонией. И я хотела хотя бы как-то сыграть, почувствовать корт и матчевый ритм. При таком счете, когда команда ведет 2:0, не надо было сильно бежать за всем, хотя я это и так делала“, - отметила Костюк.
Напомним, за выход в плей-офф украинки поборются с командой Эстонии.
Полная версия правил