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Калинина стала полуфиналисткой турнира в Мидленде

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Наша теннисистка поборется за выход в финал соревнований.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира серии ITF в Мидленде (штат Техас, США).

В четвертьфинале наша спортсменка в трех сетах обыграла хозяйку соревнований Кэти Макнелли: 2:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 5 минут. После поражения в первой партии, украинка сумела сначала выровнять ситуацию на корте, а потом и вовсе одержать победу в матче.

В 1/2 Ангелина сыграет с еще одной представительницей США Джейми Леб.

Ранее Ангелина Калинина обыграла американку Марию Матеас.

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Теги: теннис, Ангелина Калинина
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