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Кубок Федерации: Украина сыграет с Эстонией

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Команды поборются за выход в плей-офф.
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
Getty Images

В рамках первой группы Евро-Африканской зоны в Таллине сборная Эстонии заняла вторую позицию.

Сборная Эстонии в первых двух матчах обыграла Австрию. Елена Малыгина одержала победу над Мелани Клаффнер (7:6 (5), 6:2), а Анетт Контавейт смогла переиграть Юлию Гербер (6:1, 6:2). В парной встречи сильнее оказались представительницы Австрии.

Отметим, что благодаря победе над Австрией, сборная Эстонии сыграет с Украиной. Команды поборются за выход в плей-офф.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей Кубка Федерации Мировой группы.

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Теги: сборная Украины, сборная Эстонии, теннис, Кубок Федерации
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