Кубок Федерации: Украина сыграет с Эстонией
Команды поборются за выход в плей-офф.
В рамках первой группы Евро-Африканской зоны в Таллине сборная Эстонии заняла вторую позицию.
Сборная Эстонии в первых двух матчах обыграла Австрию. Елена Малыгина одержала победу над Мелани Клаффнер (7:6 (5), 6:2), а Анетт Контавейт смогла переиграть Юлию Гербер (6:1, 6:2). В парной встречи сильнее оказались представительницы Австрии.
Отметим, что благодаря победе над Австрией, сборная Эстонии сыграет с Украиной. Команды поборются за выход в плей-офф.
Вашему вниманию расписание и результаты матчей Кубка Федерации Мировой группы.
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