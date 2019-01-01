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Кенин: Меня не воспринимали всерьез, но я показала, как все ошибались

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Имя чемпионки Australia Open навсегда останется на трофее.
София Кенин
София Кенин
Getty Images

Чемпионка Australian Open американка София Кенин рассказала, что для нее значит “американская мечта“.

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“Американская мечта? Вот это. Победа на Открытом чемпионате Австралии. Это то, чего я всегда хотела.

Мне всегда хотелось, чтобы мое имя было на этом трофее рядом с великими чемпионами. Теперь оно там навсегда. Это невероятно. Вся работа, которую я проделала, принесла результат.

Меня не воспринимали всерьез. Но вот я показала, как они все ошибались. Это невероятное чувство. Я сделала это для себя и своей семьи. Разделить этот успех с ними - самое главное для меня“, - цитирует Кенин WTA Tennis.

Отметим, что Кенин поднялась на седьмую позицию в рейтинге WTA.

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Теги: София Кенин, теннис, Australia Open
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