Отец Джоковича раскритиковал болельщиков на Australian Open

Срджан Джокович считает, что к его сыну проявляют неуважение.

Отец первой ракетки мира Новака Джоковича Срджан расстроен тем фактом, что в финале Australian Open публика больше поддерживала Доминика Тима, а не его сына.

“Семикратный чемпион Открытого чемпионата Австралии играет на Центральном корте, где он не проиграл ни одного финала, против какого-то австрийца, и они болеют за последнего. Тяжело представить себе степень неуважения к Новаку.

Это просто невероятно, но то же самое происходит в других городах: Лондоне, Нью-Йорке. Чуть лучше ситуация в Париже, но так же плохо в Мадриде.

Это спорт для богатых людей, и они не могут принять, что кто-то из бедной и маленькой Сербии может быть лучшим игроком в мире последние десять лет“, - цитирует Джоковича-старшего сербское издание Telegraf.

Ранее вторая ракетка мира Рафаэль Надаль признался, что также поддерживал Доминика Тима.