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Кубок Федерации: расписание и результаты Мировой группы

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Команды разыграют восемь путевок в финальную часть Кубка Федерации.
Кубок Федерации: расписание и результаты Мировой группы
Кубок Федерации: расписание и результаты Мировой группы

В этом году женский Кубок Федерации претерпел изменения и теперь вместо двух Мировых групп элита состоит из одной группы из 20 команд. 12 из них разыграют трофей в апреле в Будапеште, а в феврале определятся те самые 12 команд.

В столице Венгрии точно выступят принимающая страна, Франция, Австралия и Чехия. Еще восемь путевок разыграются в плей-офф.

Добавим, что проигравшие команды сыграют в плей-офф за право остаться в Мировой группе против победителей зональных лиг. Одной из таких победителей может стать сборная Украины.

США (1) - Латвия - 0:0
Нидерланды - Беларусь (2) - 0:0
Румыния (3) - Россия - 0:0
Бразилия - Германия (4) - 0:0
Испания (5) - Япония - 1:0
Швейцария (6) - Канада - 0:0
Бельгия (7) - Казахстан - 0:0
Словакия - Великобритания (8) - 0:0

Вашему вниманию расписание и результаты матчей:

Пятница, 7 февраля

США - Латвия

София Кенин - Анастасия Севастова
Серена Уильямс - Елена Остапенко

Нидерланды - Беларусь

Кики Бертенс - Александра Саснович
Аранча Рус - Арина Соболенко

Румыния - Россия

Елена Габриэла Русе - Екатерина Александрова
Ана Богдан - Вероника Кудерметова

Бразилия - Германия

Тельяна Перейра - Лаура Зигемунд
Габриэла Се - Татьяна Мария

Испания - Япония

Сара Соррибес-Тормо - Наоми Осака - 6:0, 6:3
Карла Суарес-Наварро - Мисаки Дои

Швейцария - Канада

Жиль Тайхманн - Лейла Энни Фернандес
Белинда Бенчич - Габриэла Дабровски

Бельгия - Казахстан

Элис Мертенс - Зарина Дияс
Исалин Бонавентюр - Юлия Путинцева

Словакия - Великобритания

Анна-Каролина Шмидлова - Хизер Уотсон
Виктория Кужмова - Гарриет Дарт

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Теги: теннис, Кубок Федерации, расписание и результаты матчей
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