Кубок Федерации: расписание и результаты Мировой группы
В этом году женский Кубок Федерации претерпел изменения и теперь вместо двух Мировых групп элита состоит из одной группы из 20 команд. 12 из них разыграют трофей в апреле в Будапеште, а в феврале определятся те самые 12 команд.
В столице Венгрии точно выступят принимающая страна, Франция, Австралия и Чехия. Еще восемь путевок разыграются в плей-офф.
Добавим, что проигравшие команды сыграют в плей-офф за право остаться в Мировой группе против победителей зональных лиг. Одной из таких победителей может стать сборная Украины.
США (1) - Латвия - 0:0
Нидерланды - Беларусь (2) - 0:0
Румыния (3) - Россия - 0:0
Бразилия - Германия (4) - 0:0
Испания (5) - Япония - 1:0
Швейцария (6) - Канада - 0:0
Бельгия (7) - Казахстан - 0:0
Словакия - Великобритания (8) - 0:0
Вашему вниманию расписание и результаты матчей:
Пятница, 7 февраля
США - Латвия
София Кенин - Анастасия Севастова
Серена Уильямс - Елена Остапенко
Нидерланды - Беларусь
Кики Бертенс - Александра Саснович
Аранча Рус - Арина Соболенко
Румыния - Россия
Елена Габриэла Русе - Екатерина Александрова
Ана Богдан - Вероника Кудерметова
Бразилия - Германия
Тельяна Перейра - Лаура Зигемунд
Габриэла Се - Татьяна Мария
Испания - Япония
Сара Соррибес-Тормо - Наоми Осака - 6:0, 6:3
Карла Суарес-Наварро - Мисаки Дои
Швейцария - Канада
Жиль Тайхманн - Лейла Энни Фернандес
Белинда Бенчич - Габриэла Дабровски
Бельгия - Казахстан
Элис Мертенс - Зарина Дияс
Исалин Бонавентюр - Юлия Путинцева
Словакия - Великобритания
Анна-Каролина Шмидлова - Хизер Уотсон
Виктория Кужмова - Гарриет Дарт
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