Кубок Федерации: расписание и результаты Мировой группы

Команды разыграют восемь путевок в финальную часть Кубка Федерации.

В этом году женский Кубок Федерации претерпел изменения и теперь вместо двух Мировых групп элита состоит из одной группы из 20 команд. 12 из них разыграют трофей в апреле в Будапеште, а в феврале определятся те самые 12 команд.

В столице Венгрии точно выступят принимающая страна, Франция, Австралия и Чехия. Еще восемь путевок разыграются в плей-офф.

Добавим, что проигравшие команды сыграют в плей-офф за право остаться в Мировой группе против победителей зональных лиг. Одной из таких победителей может стать сборная Украины.

США (1) - Латвия - 0:0

Нидерланды - Беларусь (2) - 0:0

Румыния (3) - Россия - 0:0

Бразилия - Германия (4) - 0:0

Испания (5) - Япония - 1:0

Швейцария (6) - Канада - 0:0

Бельгия (7) - Казахстан - 0:0

Словакия - Великобритания (8) - 0:0

Вашему вниманию расписание и результаты матчей:

Пятница, 7 февраля

США - Латвия

София Кенин - Анастасия Севастова

Серена Уильямс - Елена Остапенко

Нидерланды - Беларусь

Кики Бертенс - Александра Саснович

Аранча Рус - Арина Соболенко

Румыния - Россия

Елена Габриэла Русе - Екатерина Александрова

Ана Богдан - Вероника Кудерметова

Бразилия - Германия

Тельяна Перейра - Лаура Зигемунд

Габриэла Се - Татьяна Мария

Испания - Япония

Сара Соррибес-Тормо - Наоми Осака - 6:0, 6:3

Карла Суарес-Наварро - Мисаки Дои

Швейцария - Канада

Жиль Тайхманн - Лейла Энни Фернандес

Белинда Бенчич - Габриэла Дабровски

Бельгия - Казахстан

Элис Мертенс - Зарина Дияс

Исалин Бонавентюр - Юлия Путинцева

Словакия - Великобритания

Анна-Каролина Шмидлова - Хизер Уотсон

Виктория Кужмова - Гарриет Дарт