Надаль: Хочу выступить на Олимпиаде в Токио

Испанец признался, что сделает все возможное для осуществления своих планов.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль выразил желание выступить на Олимпийских играх, которые пройдут в этом году в Токио (Япония).

“Впереди большая часть сезона. Для меня это непростой год, потому что между этим и прошлым сезонами был совсем небольшой перерыв. Нужно все взвесить, изучить календарь и принять решение.

Олимпийские игры - главное спортивное событие в мире, на котором я надеюсь выступить. До Игр есть еще несколько месяцев, но там всегда необходимо прикладывать максимум усилий.

Я сделаю все возможное, и мы посмотрим, что из этого выйдет“, - приводит слова Надаля Marca.

Напомним, Рафаэль Надаль олимпийским чемпионом 2008 года в одиночном разряде, а также золотым медалистом ОИ-2016 в парном разряде.