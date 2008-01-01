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Надаль: Хочу выступить на Олимпиаде в Токио

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Испанец признался, что сделает все возможное для осуществления своих планов.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль выразил желание выступить на Олимпийских играх, которые пройдут в этом году в Токио (Япония).

“Впереди большая часть сезона. Для меня это непростой год, потому что между этим и прошлым сезонами был совсем небольшой перерыв. Нужно все взвесить, изучить календарь и принять решение.

Олимпийские игры - главное спортивное событие в мире, на котором я надеюсь выступить. До Игр есть еще несколько месяцев, но там всегда необходимо прикладывать максимум усилий.

Я сделаю все возможное, и мы посмотрим, что из этого выйдет“, - приводит слова Надаля Marca.

Напомним, Рафаэль Надаль олимпийским чемпионом 2008 года в одиночном разряде, а также золотым медалистом ОИ-2016 в парном разряде. 

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Олимпийские Игры
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