Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Мидленде

Украинка в двух сетах обыграла представительницу США.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в 1/4 финала на турнире серии ITF в Мидленде (штат Техас, США).

Во втором круге соревнований наша спортсменка обыграла хозяйку соревнований Марию Матеас со счетом 6:3, 6:2.

В следующем круге Ангелина сыграет с еще одной представительницей США Кэти Макнелли.

Ранее Ангелина Калинина в трех сетах переиграла россиянку Валерию Савиных.